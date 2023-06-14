По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у мережі пишуть про зліт МіГ-31К

Станом на 20:23 тривогу оголошено у всіх регіонах України.

Фото: мапа повітряних тривог (скріншот)

При цьому у Київській міській державній адміністрації закликали мирних жителів пройти в укриття.

Моніторингові канали пишуть про зліт МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Нічний удар по Україні

Нагадаємо, росіяни останні півтора місяці значно посилили спроби ударів по Україні. Для атак вони використовують ракети та дрони "Шахед" іранського виробництва.

Зокрема, сьогодні ворог випустив по Україні 10 ракет і 10 безпілотників. Бійцям ЗСУ вдалося збити три ракети та дев'ять БПЛА.

Одна ракета вдарила по Одесі. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще більше десяти - отримали поранення.