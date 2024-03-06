По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К (відбій)

Повітряну тривогу спочатку оголовили в Києві, після чого "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ заявили про ракетну загрозу на всій території України, оскільки був зафіксований зліт російського винищувача МіГ-31К.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Оновлено (9:07)

По всій Україні почали оголошувати відбої повітряних тривог.

Оновлено (8:58)

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що фіксується два винищувача МіГ-31К.

"Зліт відбувся з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 8:50

Чим небезпечний МіГ-31К

Російський МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

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