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По всій Україні оголошена повітряна тривога

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

По всій Україні оголосили повітряну тривогу у середу вдень, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 13:20, після чого вона поширилася на всю країну. 

Повітряні сили пізніше повідомили, що повітряна тривога повʼязана зі злотом російського МіГ-31К. 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)", - йдеться у повідомленні. 

Оновлено 13:39

В Україні почали оголошувати відбої тривоги. 

Останню повітряну тривогу було оголошено по всій Україні сьогодні о 7:13 через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Тривога тривала близько години і була скасована о 8:19.

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