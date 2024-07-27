Усі українські енергетики працюють у пришвидшеному темпі, - експерт

Українські енергетики працюють в пришвидшеному темпі і виконують роботи швидше, ніж енергетики у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

"Зараз всі енергетики працюють в дуже пришвидшеному темпі. Скажімо, ті речі, які європейські енергетики роблять за дев’ять місяців, в Україні роблять за п’ять-шість тижнів. Це реальна ситуація. Ремонти, які в Європі виконуються за 10 тижнів, в нас виконуються за півтора", - розповів він.

Водночас Харченко додав, що навіть цих темпів ремонту недостатньо для того, щоб відновитись до того етапу, коли можна буде не обмежувати електропостачання споживачів.

"Обмеження будуть, вони зараз продовжаться. Наступні ремонти почнуться найближчим часом, і це теж буде певною мірою відчутно. І лише наприкінці серпня вже стане легше, [буде] більше електрики, менше обмежень", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки роботі енергетиків усіх енергетичних компаній України ситуація зі світлом покращується.