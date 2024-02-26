"Всі в Україні чекають". Зеленський сподівається, що закон про БЕБ проголосують найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде проголосований найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".
"Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні", - сказав він.
Президент зазначив, що важливо, щоб на терміни ухвалення законів впливали саме українці.
Перезавантаження БЕБ
У грудні 2023 року Кабмін запропонував перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це перезавантаження має передбачати те, що лише БЕБ та НАБУ перевірятимуть бізнес в Україні. Як тоді уточнював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, згідно з цими змінами, Нацполіцію та СБУ буде виключено з переліку органів державного фінансового контролю.
Нагадаємо, у вересні 2023 року до Верховної ради вже вносили законопроект, який передбачав перезапуск Бюро економічної безпеки. Докладніше про його положення - у матеріалі РБК-Україна.
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