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"Всі в Україні чекають". Зеленський сподівається, що закон про БЕБ проголосують найближчим часом

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 14:33
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"Всі в Україні чекають". Зеленський сподівається, що закон про БЕБ проголосують найближчим часом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде проголосований найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

"Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні", - сказав він.

Президент зазначив, що важливо, щоб на терміни ухвалення законів впливали саме українці.

Перезавантаження БЕБ

У грудні 2023 року Кабмін запропонував перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це перезавантаження має передбачати те, що лише БЕБ та НАБУ перевірятимуть бізнес в Україні. Як тоді уточнював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, згідно з цими змінами, Нацполіцію та СБУ буде виключено з переліку органів державного фінансового контролю.

Нагадаємо, у вересні 2023 року до Верховної ради вже вносили законопроект, який передбачав перезапуск Бюро економічної безпеки. Докладніше про його положення - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Бюро економічної безпеки
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