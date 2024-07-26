Всі енергокомпанії працюють над покращенням ситуації зі світлом, - Міненерго

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Дякую нашим енергетикам. Працюють цілодобово в ремонтну і відновлювальну кампанію. Включені практично всі наші енергокомпанії. Всі здійснюють надзусилля для того, щоб максимально відновити генеруючих потужностей… Ми прогнозуємо покращення ситуації, але тут хочеться бути дуже обережними. І я думаю, що всі розуміють, що ці прогнози не враховують можливих атак і можливих додаткових руйнувань", - сказала вона.

Заступниця міністра енергетики наголосила, що треба готуватися до різних сценаріїв. Тому йде відновлення великих енергооб’єктів, а також встановлюється мала розподілена генерація по всій країні.

"Ставку ми робимо зараз перед цим опалювальним сезоном і на ремонти, і на відновлення, але в той же час і на розподілену генерацію, яка також відіграватиме свою важливу роль", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергетиці зараз покращується завдяки виходам з ремонтів блоків атомної, теплової та гідрогенерації.