Всі енергетики виклалися на максимум, щоб підготуватись до зими, - Тімченко

Основні гравці ринку у тісній координації з Міненерго доклали максимум зусиль, щоб у надзвичайно складних умовах підготувати енергосистему до зими.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Він відзначив складну роботу міністра енергетики Германа Галущенка, який очолює відомство понад три роки, у тому числі під час повномасштабної війни.

"У нас є план і ми послідовно його дотримуємося. Міністр демонструє справжнє лідерство і надає свою підтримку всім гравцям ринку: атомній, тепловій та гідрогенерації, щоб у нас було достатньо власних потужностей", - заявив Тімченко.

Тімченко також закликав до конструктивного підходу і співпраці замість критики. За його словами, це вкрай важливо для успішного подолання майбутніх викликів.

"Зараз не час критикувати. Всіх нас можна покритикувати. Всіх, хто щось робить. Але зараз нам потрібно лідерство. Ми пройшли вже дві зими і далі треба працювати над довгостроковими рішеннями. Давайте продовжимо працювати над реформами й подальшою інтеграцією енергосистеми України в європейську", - наголосив Тимченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК були обстріляні ворогом майже 190 разів. За дев’ять місяців 2024 року компанія вклала у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,3 млрд грн власних коштів.