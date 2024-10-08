ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Всі енергетики виклалися на максимум, щоб підготуватись до зими, - Тімченко

Вівторок 08 жовтня 2024 10:25
UA EN RU
Всі енергетики виклалися на максимум, щоб підготуватись до зими, - Тімченко Фото: енергетики виклалися на максимум, щоб підготуватись до зими (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Основні гравці ринку у тісній координації з Міненерго доклали максимум зусиль, щоб у надзвичайно складних умовах підготувати енергосистему до зими.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він відзначив складну роботу міністра енергетики Германа Галущенка, який очолює відомство понад три роки, у тому числі під час повномасштабної війни.

"У нас є план і ми послідовно його дотримуємося. Міністр демонструє справжнє лідерство і надає свою підтримку всім гравцям ринку: атомній, тепловій та гідрогенерації, щоб у нас було достатньо власних потужностей", - заявив Тімченко.

Тімченко також закликав до конструктивного підходу і співпраці замість критики. За його словами, це вкрай важливо для успішного подолання майбутніх викликів.

"Зараз не час критикувати. Всіх нас можна покритикувати. Всіх, хто щось робить. Але зараз нам потрібно лідерство. Ми пройшли вже дві зими і далі треба працювати над довгостроковими рішеннями. Давайте продовжимо працювати над реформами й подальшою інтеграцією енергосистеми України в європейську", - наголосив Тимченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК були обстріляні ворогом майже 190 разів. За дев’ять місяців 2024 року компанія вклала у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,3 млрд грн власних коштів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО
Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою