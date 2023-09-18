UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На всі 32. Аутсайдер УПЛ відправив найкращого гравця до стоматолога: курйоз дня

Фото: Вадим Вітенчук (ліворуч) забив два м'ячі в нинішньому сезоні (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Владислав Вітенчук був визнаний найкращим футболістом команди у серпні та отримав несподіваний подарунок від закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

26-річний хавбек отримав від "Миная" сертифікат на стоматологічні послуги. Місцева клініка – один із партнерів закарпатців.

Вітенчук зможе відвідати стоматолога на 10 тисяч гривень. Хавбек отримав подарунок на території клініки. Серед партнерів "Миная" є й інші корисні підприємства – пекарня, перукарня, фітнес-центр, служба таксі, магазин спортивного одягу, місцевий провайдер, офтальмологічний центр та інші. Імовірно, наступні власники щомісячних нагород отримають подарунки від них.

У нинішньому сезоні Вітенчук узяв участь у всіх 7-ми матчах української Прем'єр-ліги. До свого активу він записав 2 м'ячі. Також він заробив 2 "гірчичника".

Вихованець одеського футболу Вітенчук проводить свій другий сезон у складі "Миная". Раніше він захищав кольори "Олександрії" U-21, "Миколаєва" та "Краматорська". Контракт із закарпатцями чинний до літа 2024 року.

 

 

До слова, раніше пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат Украины