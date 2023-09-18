На всі 32. Аутсайдер УПЛ відправив найкращого гравця до стоматолога: курйоз дня

26-річний хавбек отримав від "Миная" сертифікат на стоматологічні послуги. Місцева клініка – один із партнерів закарпатців.

Вітенчук зможе відвідати стоматолога на 10 тисяч гривень. Хавбек отримав подарунок на території клініки. Серед партнерів "Миная" є й інші корисні підприємства – пекарня, перукарня, фітнес-центр, служба таксі, магазин спортивного одягу, місцевий провайдер, офтальмологічний центр та інші. Імовірно, наступні власники щомісячних нагород отримають подарунки від них.

У нинішньому сезоні Вітенчук узяв участь у всіх 7-ми матчах української Прем'єр-ліги. До свого активу він записав 2 м'ячі. Також він заробив 2 "гірчичника".

Вихованець одеського футболу Вітенчук проводить свій другий сезон у складі "Миная". Раніше він захищав кольори "Олександрії" U-21, "Миколаєва" та "Краматорська". Контракт із закарпатцями чинний до літа 2024 року.