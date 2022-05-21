Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 21 мая, в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди и ветер. Однако, несмотря на осадки, похолодание не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, практически на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Сухо будет только на юге, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров покажут максимально +28 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +9 +15, днем +20 +24 градусов;

на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +22 + 27;

в восточных областях ночью +8 +11, днем +18 +22 градусов;

на юге страны ночью +12 +14 градусов, а днем +24 +27;

в центральных областях ночью +10 +13, днем +23 +26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области также ожидаются осадки в виде грозового дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +23 градусов, а ночью +11 +15.