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Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Суббота 21 мая 2022 07:00
Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 21 мая, в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди и ветер. Однако, несмотря на осадки, похолодание не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, практически на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Сухо будет только на юге, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Столбики термометров покажут максимально +28 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +15, днем +20 +24 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +22 + 27;
  • в восточных областях ночью +8 +11, днем +18 +22 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +14 градусов, а днем +24 +27;
  • в центральных областях ночью +10 +13, днем +23 +26 градусов.

Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также ожидаются осадки в виде грозового дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +23 градусов, а ночью +11 +15.

Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее мы сообщали, что на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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