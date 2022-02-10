По всей Украине продолжаются учения "Метель-2022": в ВСУ показали, как они проходят

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка является плановым мероприятием.

В частности, их задачей является совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск во время ведения операции сил обороны.

"Данные военные маневры является продолжением оперативного сбора с руководящим составом Командования, представителями органов военного управления ВСУ, а также других составляющих сектора обороны и безопасности", - пояснил Наєв.

Он отметил, что целью учений является поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны.

Как сообщил командующий, командно-штабные учения продлятся в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории государства.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", - добавил Наєв.

Фото: по всей Украине продолжаются учения "Метель-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)