По всей Украине ожидаются дожди с грозами

Температура ожидается до +25 градусов

В Украине погода сегодня, 25 мая, ухудшится, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в некоторых областях значительные дожди. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, сегодня будут кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м / с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м / с, в отдельных районах град. Температура в западных областях ночью до +12, днем +22; на остальной территории ночью до +17, днем до +25.

Напомним, в Украине в течение субботы и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается дождливая погода по всей территории, температура воздуха ожидается до +26. В Киеве 25 мая дожди, грозы, при грозах - порывистый ветер. В воскресенье, 26 мая, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23-25 градусов.

Добавим, на Закарпатье в результате подтоплений, которые были вызваны сильными дождями, по состоянию на 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома. Водой разрушено 930 м береговых укреплений. Кроме того, в пгт Воловец в реку Вича упал в реку и исчез 10-летний мальчик. Мальчика до сих пор не найдено.