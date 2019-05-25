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По всей Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    25.05.2019 - 10:00
По всей Украине ожидаются дожди с грозами

Температура ожидается до +25 градусов

В Украине погода сегодня, 25 мая, ухудшится, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в некоторых областях значительные дожди. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, сегодня будут кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м / с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м / с, в отдельных районах град. Температура в западных областях ночью до +12, днем +22; на остальной территории ночью до +17, днем до +25.

По всей Украине ожидаются дожди с грозами

Напомним, в Украине в течение субботы и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается дождливая погода по всей территории, температура воздуха ожидается до +26. В Киеве 25 мая дожди, грозы, при грозах - порывистый ветер. В воскресенье, 26 мая, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23-25 градусов.

Добавим, на Закарпатье в результате подтоплений, которые были вызваны сильными дождями, по состоянию на 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома. Водой разрушено 930 м береговых укреплений. Кроме того, в пгт Воловец в реку Вича упал в реку и исчез 10-летний мальчик. Мальчика до сих пор не найдено.

В Украине сегодня будет дождливо, температура до +26 Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
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