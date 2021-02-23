Всеукраинский форум об инфраструктуре: стало известно об амбициозных планах власти

Как сообщили на форуме, 2020 году в Украине даже в условиях коронавируса удалось построить 6,5 тыс. км дорог, из которых 4 тыс. км - государственного значения и 2,5 тыс. км - местного.

"Когда мы впервые заявили об этих планах, их считали безумием. Сегодня это официальная статистика и уже история. Поэтому мы не собираемся останавливаться и наша цель на 2021-ый год не уменьшается - это 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог", - заявил Владимир Зеленский, открывая форум.

Кроме того, в рамках президентского проекта "Большое строительство" за прошлый год построено 114 школ, 100 садиков, 101 стадион, 26 приемных отделений.

На 2021 год планы такие: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.

Еще один весьма амбициозный проект власти - Киевская обходная дорога. Его реализацию хотят начать уже в этом году. Ее общая протяженность составит 150 километров.

Еще один проект, посвященный тридцатилетию независимости - самая длинная трасса М-3. Как отметил президент, это будет самая длинная дорога Украины, протяженностью 1400 километров, которая соединит Восток и Запад страны.

Отдельный проект - пригородная железная дорога City Express. Первый этап проекта включает Киев, Харьков и Днепр, рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, на форуме сообщили, что компании Объединенных Арабских Эмиратов готовы строить речные порты и таким образом развивать речной транспорт в Украине.

"Мы все знаем, что речной транспорт - не только наиболее экологичны, но и более дешевые перевозки. Более того, они могут создать доходную часть для бизнеса и для нашего бюджета. У нас есть все возможности для развития этой отрасли, и мы должны их с умом развивать и использовать. Эти компании профессионально разбираются в этом вопросе и будут уже на этой неделе в Украине", - рассказывал недавно председатель партии Александр Корниенко.

В то же время в Украине планируют развивать не только крупные города и крупные аэропорты, но и сеть региональных маленьких аэропортов. Как отмечает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, это позволит людям из Ужгорода или Черновцов долететь до Киева, а оттуда полететь в Европу.

Так, за несколько лет планируют построить 16 аэропортов. А уже в этом году начинают реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Ужгорода, Полтавы, Черновцов, Кривого Рога, Житомира и Винницы. Также дорабатывают некоторые моменты в Херсонском аэропорту и доделываем аэропорт в Николаеве.

До конца 2021-го года в Украине может появиться большой государственный авиаперевозчик. По словам Кирилла Тимошенко, Украина получит вразумительного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопрос государства.

"Многие из вас помнят, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями, когда многие граждане застряли в других странах. Все это будет решать национальный крупный авиаперевозчик, который будет, надеюсь, известен по всему миру. И нам будет не то, что не стыдно, а все в мире будут знать, что это украинский авиаперевозчик", - сказал он.

В свою очередь отмена НДС на внутренние авиаперевозки позволит развивать украинские государственные и частные авиакомпании. И станет толчком для региональных рейсов по всей стране. Вообще в планах властей до 2025 года поднять рынок внутренних авиаперевозок до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тон грузов в год.

Также планируют увеличить рынок международных авиаперевозок до 25 млн пассажиров и 200 тыс. тон грузов в год.

В 2021 году начнется проектирование нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями. Как отметил президент, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.

Жилье для украинцев станет доступнее уже в первом полугодии. По крайней мере, такую задачу поставил президент. Для этого планируют запустить ипотеку с фиксированной ставкой 7%, где будет первый взнос - 20%, а срок закрытия ипотеки - от 20 до 30 лет.

Параллельно с этим проектом будет работать другой - о финансовом лизинге на жилье под 5%. Он будет доступен для медиков, военных, педагогов, полицейских, социально незащищенных слоев населения. И, возможно, также для внутренне перемещенных лиц.

Понимая большой туристический потенциал нашей страны, в этом году власти начали программу "Большая реставрация". Речь идет о восстановлении украинских замков, музеев, театров и тому подобное. Так, за три последующих года будет отреставрировано 150 таких объектов по Украине.

Еще Владимир Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине.

"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментом привлечения инвестиций", - сказал президент.