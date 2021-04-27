Новый образ "Бон-Буассон"

Всемирноизвестная британская компания «Claessens» создала новый стиль одному из ведущих украинских брендов природной воды - «Бон Буассон»

Целью ребрендинга стало желание донести до потребителя природное происхождение воды. Ведь вода «Бон Буассон» рождается в особом гидрогеологическом районе Украины - "Соленый Лиман" на Днепровщине, который с середины XX века является курортом-заповедником. Здесь все неповторимо - микроклимат, природа, огромное количество представителей флоры и фауны. Прежде всего, это уникальное озеро «Соленый Лиман», которое по своим лечебным свойствам сравнивают с Мертвым морем. Это и Самарской реликтовый лес - самый южный естественный лес на территории Украины, возраст которого насчитывает тысячи лет. Тут сочетаются хвойный лес с растениями степной зоны, одна дикая природа и чистый воздух. Именно здесь рождается уникальная природная вода, обладающая особыми свойствами – самым высоким показателем PH - 8,6 среди природных вод Украины и оптимальным балансом солей и минералов, что очень важно для здоровья человека.

Для создания нового образа «Бон Буассон» была выбрана авторитетная британская компания «Claessens», которая является международным экспертом в области разработки брендов. В портфолио компании создание неповторимого стиля для «Johnnie Walker», «Chivas Regal», «Jagermeister», «Bacardi». Именно неповторимость одна из причин, почему они сегодня являются лидерами и олицетворением своих товарных категорий.

Специалисты по бренду «Claessens» разработали для «Бон Буассон» оригинальную форму бутылки, которая передает легкость, плавность и природу живой воды. В дизайне идея о природном происхождении реализована через особый стиль и цветовые решения. Одним из важных элементов в стиле стала визуализация серого журавля - птицы, занесенной в «Красную книгу» Украины, которая гнездится в заповедной зоне «Соленого Лимана». Не случайно, именно журавль - символ этого природного региона, стал символом бренда «Бон Буассон». Потому что именно здесь рождается эта природная вода.

https://www.bon-boisson.ua/ua

https://www.claessensinternational.com