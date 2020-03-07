ВКУ призвал власть избегать политически мотивированного правосудия

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает президента Украины Владимира Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаясь принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВКУ.

"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут придерживаться принципа верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - говорится в заявлении.

В конгрессе считают, что избранные и назначенные государственные деятели должны продолжать положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Всемирный конгресс украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешного, демократического, европейского государства.

"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Всемирный конгресс украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины", - подчеркнули в ВКУ.

Как писало РБК-Украина, ранее Всемирный конгресс украинцев и мировая украинская диаспора выразили обеспокоенность из-за политических преследований пятого президента Петра Порошенко, расследования убийства Павла Шеремета и нескольких законодательных инициатив.

В The New York Times отметили, что криминальные производства против Петра Порошенко имеют признаки политически мотивированной мести со стороны Владимира Зеленского, который таким образом следует примеру Виктора Януковича.