Всемирный еврейский конгресс избрал Ложкина вице-президентом на следующие 4 года

"Для меня честь быть вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса. Это, безусловно, лучшая оценка деятельности Еврейской конфедерации Украины и ее роли в жизни мирового еврейского сообщества", - написал Ложкин в Facebook.

Всемирный еврейский конгресс объединяет 103 еврейские общины и является главным представительным органом всего еврейского мира. Евреи Украины в ВЕК представлены Еврейской конфедерацией Украины в лице ее президента Бориса Ложкина.

"Поздравляю президента WJC Рональда Лаудера, главу правления Дэвида де Ротшильда, казначея Челлу Сафру и всех членов правления Конгресса, которые были избраны на очередной четырехлетний срок", - добавил президент ЕКУ.

О роли ВЕК для мирового еврейства говорит, в частности, организованная силами Конгресса массовая всемирная поддержка народа Израиля, который не так давно выдержал одиннадцатидневную оборону во время конфликта между суверенным государством Израиль и группировкой ХАМАС.

Эта тема, а также необходимые меры по минимизации террористических угроз в будущем, среди прочих обсуждалась на ассамблее ВЕК.

Члены ВЕК затронули также проблему растущего глобального антисемитизма и сделали акцент на важности сохранения памяти о Холокосте, как напоминании о последствиях, к которым может привести любая национальная, расовая, культурная или религиозная ненависть.

Эти темы войдут также в повестку предстоящего третьего Kyiv Jewish Forum, проведение которого запланировано на осень. Принять участие в KJF Борис Ложкин пригласил всех участников ВЕК.