Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро на энергоэффективность

"Хорошая новость - Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - заявила министр.

Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%.

"Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 000 многоквартирных домов по всей стране", - написала Свириденко.

Министр добавила, что Украина и Всемирный банк готовят документ, который будет оформлять Стратегию партнерства на 2022-2026 годы. В нем будут обозначены рамки сотрудничества в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, строительства и информационных технологий.