ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всемирный банк выделил почти 5 млрд долларов на восстановление Украины, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 14:36
Всемирный банк выделил почти 5 млрд долларов на восстановление Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделил 4,8 млрд долларов. Деньги пойдут на восстановление страны, разрушенной российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Зеленского.

Глава государства уточнил, что во время вчерашнего министерского круглого стола обратился к Всемирному банку. В результате организация приняла решение выделить Украине 4,8 млрд долларов для восстановления страны.

"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить страну", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Всемирный банк оценил ущерб Украине от вторжения России на сумму около 60 млрд долларов.

Отметим, Великобритания выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка.

Война России против Украины идет 58-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Всемирный банк Война в Украине
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает