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Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам

Фото: стипендии в Украине выплатят за средства Всемирного банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк и правительство Украины и приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования на 100 млн долларов. Это позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти 100 млн долларов для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", - говорится в сообщении.

Всемирный банк заявил, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло невыразимые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.

На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием "Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине", или "Свободная Украина". На сегодня мобилизована банком финансовая поддержка достигла 1,025 миллиарда долларов. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит 3 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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