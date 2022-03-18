Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти 100 млн долларов для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", - говорится в сообщении.

Всемирный банк заявил, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло невыразимые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.

На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием "Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине", или "Свободная Украина". На сегодня мобилизована банком финансовая поддержка достигла 1,025 миллиарда долларов. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит 3 млрд долларов.