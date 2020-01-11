Всемирный банк снизил прогноз по ценам на нефть

Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть немного снизятся и в среднем составят 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. Об этом говорится в прогнозе ВБ по мировой экономике (январь 2020 года).

По сравнению с прогнозом ВБ от июня 2019 года ожидания на 2020 год снижены на 3,9%.

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По данным ВБ, цены баррель в 2019 году на нефть составил в среднем 61 доллар за баррель, что на 10% ниже уровня 2018 года и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов.

Цены были поддержаны сокращением добычи ОПЕК и ее партнерами, в том числе принятием в декабре 2019 года решения о снижении на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне предыдущих сокращений на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.

Производство также было ограничено в Исламской Республике Иран и Венесуэле из-за множества геополитических и внутренних факторов. Однако это давление было вызвано ослаблением спроса на нефть.

По данным ВБ, в 2020 году поставки в США продолжат расти по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Самым большим понижательным риском для прогноза является дальнейшее ухудшение роста. В настоящее время ожидается, что рост потребления нефти в 2020 году возрастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на нефть, наблюдавшимися во время предыдущих глобальных спадов.

"Критическим повышающим риском для прогноза является возможность дальнейшего значительного снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что может повысить перспективы спроса на нефть", говорится в докладе.

Для расчета мировых цен на нефть Всемирный банк использовал данные по стоимости нефти марок Brent, Dubai, and West Texas Intermediate.

Напомним, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году составит 2,5%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.