Всемирный банк сможет финансировать восстановление Украины, - Минфин Нидерландов

22 апреля, в рамках рабочего визита в США, Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с Вице-премьер-министром, Министром финансов Нидерландов Сигрид Кааг. Стороны обсудили инструменты осуществления дополнительной финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В частности, Сигрид Кааг отметила, что Нидерланды рассматривают механизм Трастового фонда Всемирного банка как возможность дополнительной финансовой поддержки Украины.

Нидерланды способствуют усилению санкционного давления на РФ, в том числе продолжают системную работу совместно с другими странами над ограничениями операций российских банков и санкциями энергетической сферы. Остановка финансовых потоков в РФ чрезвычайно важна для скорейшей победы Украины.

Подытоживая, Министерство финансов Нидерландов отметило готовность приобщиться к финансированию послевоенного восстановления Украины, а также к привлечению правительств других стран к новым механизмам финансовой поддержки Украины.