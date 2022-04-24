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Всемирный банк сможет финансировать восстановление Украины, - Минфин Нидерландов

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Вашингтон, Воскресенье 24 апреля 2022 03:23
Всемирный банк сможет финансировать восстановление Украины, - Минфин Нидерландов Всемирный банк (Фото: see.news)
Автор: Константин Широкун

22 апреля, в рамках рабочего визита в США, Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с Вице-премьер-министром, Министром финансов Нидерландов Сигрид Кааг. Стороны обсудили инструменты осуществления дополнительной финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В частности, Сигрид Кааг отметила, что Нидерланды рассматривают механизм Трастового фонда Всемирного банка как возможность дополнительной финансовой поддержки Украины.

Нидерланды способствуют усилению санкционного давления на РФ, в том числе продолжают системную работу совместно с другими странами над ограничениями операций российских банков и санкциями энергетической сферы. Остановка финансовых потоков в РФ чрезвычайно важна для скорейшей победы Украины.

Подытоживая, Министерство финансов Нидерландов отметило готовность приобщиться к финансированию послевоенного восстановления Украины, а также к привлечению правительств других стран к новым механизмам финансовой поддержки Украины.

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