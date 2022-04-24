Світовий банк зможе фінансувати відновлення України, - Мінфін Нідерландів
22 квітня, в рамках робочого візиту до США, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Віцепрем'єр-міністром, Міністром фінансів Нідерландів Сігрід Кааг. Сторони обговорили інструменти здійснення додаткової фінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету Міністрів України.
Зокрема, Сігрід Кааг зазначила, що Нідерланди розглядають механізм Трастового фонду Світового банку як можливість додаткової фінансової підтримки України.
Нідерланди сприяють посиленню санкційного тиску на РФ, в тому числі продовжують системну роботу спільно з іншими країнами над обмеженнями операцій російських банків і санкціями енергетичної сфери. Зупинка фінансових потоків у РФ надзвичайно важлива для якнайшвидшої перемоги України.
Підсумовуючи, Міністерство фінансів Нідерландів відзначило готовність долучитися до фінансування післявоєнного відновлення України, а також до залучення урядів інших країн до нових механізмів фінансової підтримки України.
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