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Світовий банк зможе фінансувати відновлення України, - Мінфін Нідерландів

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Вашингтон, Неділя 24 квітня 2022 03:23
Світовий банк зможе фінансувати відновлення України, - Мінфін Нідерландів Світовий банк(Фото: see.news)
Автор: Константин Широкун

22 квітня, в рамках робочого візиту до США, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Віцепрем'єр-міністром, Міністром фінансів Нідерландів Сігрід Кааг. Сторони обговорили інструменти здійснення додаткової фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Сігрід Кааг зазначила, що Нідерланди розглядають механізм Трастового фонду Світового банку як можливість додаткової фінансової підтримки України.

Нідерланди сприяють посиленню санкційного тиску на РФ, в тому числі продовжують системну роботу спільно з іншими країнами над обмеженнями операцій російських банків і санкціями енергетичної сфери. Зупинка фінансових потоків у РФ надзвичайно важлива для якнайшвидшої перемоги України.

Підсумовуючи, Міністерство фінансів Нідерландів відзначило готовність долучитися до фінансування післявоєнного відновлення України, а також до залучення урядів інших країн до нових механізмів фінансової підтримки України.

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