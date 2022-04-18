Всемирный банк резко снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины

Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на целый процентный пункт, до 3,2% с 4,1%. Как заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, в прогнозе учитываются последствия российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпасс сообщил журналистам на телефонной конференции, что Всемирный банк отреагировал на дополнительный экономический стресс, вызванный войной, предложив новый 15-месячный целевой показатель кризисного финансирования в размере 170 млрд долларов с целью выделить около 50 млрд долларов этого финансирования в течение трех месяцев.

Малпасс сказал, что самым большим компонентом снижения прогноза роста банка было сокращение на 4,1% в регионе Европы и Центральной Азии, включая Украину, Россию и соседние страны.

По словам Малпасса, прогнозы также снижаются для стран с развитой экономикой и многих развивающихся стран из-за скачков цен на продукты питания и энергоносители, вызванных перебоями в поставках, связанными с войной.