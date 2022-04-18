UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк резко снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины

Фото: президент Всемирного банка Дэвид Малпасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на целый процентный пункт, до 3,2% с 4,1%. Как заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, в прогнозе учитываются последствия российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпасс сообщил журналистам на телефонной конференции, что Всемирный банк отреагировал на дополнительный экономический стресс, вызванный войной, предложив новый 15-месячный целевой показатель кризисного финансирования в размере 170 млрд долларов с целью выделить около 50 млрд долларов этого финансирования в течение трех месяцев.

Малпасс сказал, что самым большим компонентом снижения прогноза роста банка было сокращение на 4,1% в регионе Европы и Центральной Азии, включая Украину, Россию и соседние страны.

По словам Малпасса, прогнозы также снижаются для стран с развитой экономикой и многих развивающихся стран из-за скачков цен на продукты питания и энергоносители, вызванных перебоями в поставках, связанными с войной.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк