Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги

Світовий банк надасть Афганістану допомога в розмірі 280 мільйонів доларів. Кошти будуть виділені зі спеціального фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Гроші з цільового фонду відновлення Афганістану ( ARTF ), яким управляє Світовий банк, будуть виділені через критичну ситуацію з економікою в країні.

"Донори ARTF вирішили сьогодні перевести 280 мільйонів доларів до кінця грудня 2021 року в ЮНІСЕФ і Світову продовольчу програму. Це рішення є першим кроком до перерозподілу коштів з портфеля ARTF для надання гуманітарної допомоги афганському народу в цей критичний час", - йдеться в заяві.