Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги
Світовий банк надасть Афганістану допомога в розмірі 280 мільйонів доларів. Кошти будуть виділені зі спеціального фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Гроші з цільового фонду відновлення Афганістану (ARTF), яким управляє Світовий банк, будуть виділені через критичну ситуацію з економікою в країні.
"Донори ARTF вирішили сьогодні перевести 280 мільйонів доларів до кінця грудня 2021 року в ЮНІСЕФ і Світову продовольчу програму. Це рішення є першим кроком до перерозподілу коштів з портфеля ARTF для надання гуманітарної допомоги афганському народу в цей критичний час", - йдеться в заяві.
Світовий банк уточнює, що ЮНІСЕФ отримає 100 мільйонів доларів, а WFP - 180 мільйонів доларів. Ці кошти дозволять ЮНІСЕФ "надати 12,5 мільйонам осіб базові та основні медичні послуги, а також провести імунізацію одного мільйона осіб". WFP зможе надавати продовольчу допомогу 2,7 мільйонам людей і допомогу майже 840 000 матерів і дітей з харчуванням.
Нагадаємо, що раніше ООН попередила про проблеми з економікою в Афганістані. Організація прогнозує крах фінансової системи.