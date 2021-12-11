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Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги

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Афганістан, Субота 11 грудня 2021 02:01
Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги Фото: Світовий банк надасть Афганістану 280 млн доларів допомоги (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Світовий банк надасть Афганістану допомога в розмірі 280 мільйонів доларів. Кошти будуть виділені зі спеціального фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Гроші з цільового фонду відновлення Афганістану (ARTF), яким управляє Світовий банк, будуть виділені через критичну ситуацію з економікою в країні.

"Донори ARTF вирішили сьогодні перевести 280 мільйонів доларів до кінця грудня 2021 року в ЮНІСЕФ і Світову продовольчу програму. Це рішення є першим кроком до перерозподілу коштів з портфеля ARTF для надання гуманітарної допомоги афганському народу в цей критичний час", - йдеться в заяві.

Світовий банк уточнює, що ЮНІСЕФ отримає 100 мільйонів доларів, а WFP - 180 мільйонів доларів. Ці кошти дозволять ЮНІСЕФ "надати 12,5 мільйонам осіб базові та основні медичні послуги, а також провести імунізацію одного мільйона осіб". WFP зможе надавати продовольчу допомогу 2,7 мільйонам людей і допомогу майже 840 000 матерів і дітей з харчуванням.

Нагадаємо, що раніше ООН попередила про проблеми з економікою в Афганістані. Організація прогнозує крах фінансової системи.

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