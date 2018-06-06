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Всемирный банк опасается падения мировой экономики после 2019 года

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 15:53
Фото: логотип Всемирного банка (twitter.com_MINECONOMDEV)
Фото: логотип Всемирного банка (twitter.com_MINECONOMDEV)

Банк предостерегает от развязывания торговых войн

Всемирный банк предупреждает о возможном ухудшении экономической ситуации в мире после 2019 года. Об этом говорится в обновленном полугодовом обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы".

В обзоре банк сообщает о том, что в ближайшее время глобальных экономических потрясений в мире не ожидается, однако после 2019 года ситуация может стать тревожной.

По мнению ВБ, сейчас в мире наблюдается экономический спад. Так, в 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год, то уже к 2020 году она снизится до 2,9% ВВП в год.

Также банк предостерег страны мира от развязывания торговых войн, поскольку они оказывают огромное разрушающее воздействие на экономический рост.

"Протекционистская угроза сгущает тучи над экономическим ростом. Если эти угрозы выльются в торговые войны, то последствия могут быть разрушительными", - отметил исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

По прогнозам, вероятность снижения мирового экономического роста в 2019 году составляет 21%, повышение - 16%.

К рискам относят также эскалацию торговых войн между США и Китаем, неопределенность политической ситуации на Корейском полуострове, напряженность на Ближнем Востоке, а также антиглобалистские настроения в мировом сообществе и растущее влияние популистских сил.

Напомним, ранее Всемирный банк прогнозировал, что рост глобальной мировой экономики в 2018 году составит 3,1%, против 3% в минувшем году.

В дальнейшем темпы глобального экономического роста немного снизятся – до 3% в 2019 и до 2,9% в 2020 годах.

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Теги публикации: Всемирный банк, экономика, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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