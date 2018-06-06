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Світовий банк побоюється падіння світової економіки після 2019 року

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 15:53
Фото: логотип Світового банку (twitter.com_MINECONOMDEV)
Фото: логотип Світового банку (twitter.com_MINECONOMDEV)

Банк застерігає від розв'язання торгових воєн

Світовий банк попереджає про можливе погіршення економічної ситуації в світі після 2019 року. Про це йдеться в оновленому піврічному огляді СБ "Глобальні економічні перспективи".

В огляді банк повідомляє про те, що найближчим часом глобальних економічних потрясінь у світі не очікується, однак після 2019 року ситуація може стати тривожною.

На думку СБ, зараз у світі спостерігається економічний спад. Так, в 2017-2018 роках світова економіка зростала приблизно на 3,1% ВВП в рік, то вже до 2020 року вона знизиться до 2,9% ВВП в рік.

Також банк попередив країни світу від розв'язання торговельних воєн, оскільки вони мають величезний руйнівний вплив на економічне зростання.

"Протекціоністська загроза згущує хмари над економічним зростанням. Якщо ці загрози виллються в торгові війни, то наслідки можуть бути руйнівними", - зазначив виконуючий обов'язки головного економіста Світового банку Шантаянан Девараджан.

За прогнозами, ймовірність зниження світового економічного зростання в 2019 році складає 21%, підвищення - 16%.

До ризиків відносять також ескалацію торгових воєн між США і Китаєм, невизначеність політичної ситуації на Корейському півострові, напруженість на Близькому Сході, а також антиглобалістські настрої в світовому співтоваристві і зростаючий вплив популістських сил.

Нагадаємо, раніше Світовий банк прогнозував, що зростання глобальної світової економіки в 2018 році складе 3,1%, проти 3% у минулому році.

У подальшому темпи глобального економічного зростання трохи знизяться до 3% в 2019 і до 2,9% в 2020 роках.

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Теги публікації: Всемирный банк, экономика, прогноз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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