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Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових 150 млн доларів

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 12:56
Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових 150 млн доларів
Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

Кошти підуть на підтримку малозабезпечених сімей

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз банка.

Повідомляється, що гроші виділяються в рамках проекту соціальної підтримки українців, допомога розрахована на сім'ї з низьким рівнем доходу.

У рамках додаткового фінансування 50 млн доларів будуть спрямовані на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19, ці кошти допоможуть збільшити розмір і прискорити виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям та житлових субсидій.

"Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов'язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Додаткове фінансування буде також спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту "Рука допомоги".

Нагадаємо, раніше Світовий банк схвалив додатковий кредит Україні на боротьбу з COVID-19. Зокрема, мова йшла про суму 135 млн доларів у рамках проекту щодо покращення системи охорони здоров'я.

У Раді з'явився закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії
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