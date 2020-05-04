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Всесвітню виставку в Дубаї перенесено на рік

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 14:50
Всесвітню виставку в Дубаї перенесено на рік
Ілюстративне фото (expo2020dubai.com)

Expo-2020 переноситься через пандемію коронавірусу

Проведення Всесвітньої виставки Expo-2020 в Дубаї (ОАЕ) через пандемію коронавірусу перенесено на рік. Про це йдеться в повідомленні на сайті організаторів Expo-2020.

Повідомляється, що рішення про перенесення підтримали дві третини країн-учасниць Міжнародного бюро виставок (BIE).

"Глобальна мега-подія тепер пройде з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Ця затримка дозволить всім учасникам безпечно орієнтуватися в боротьбі з COVID-19 і дозволяє World Expo зосередитися на колективному прагненні до нового мислення, щоб знайти рішення для деяких з найбільших проблем нашого часу", - йдеться в повідомленні.

При цьому Expo-2020 Dubai збереже назву на наступний рік. Очікується, що перша в регіоні Близького Сходу, Африки та Південної Азії Всесвітня виставка прийме учасників з 192 країн світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чемпіонат світу з водних видів спорту перенесено через коронавірусу. Очікується, що змагання пройдуть у період з 13 по 29 травня 2022 року.

До цього повідомлялося, що річна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи перенесена на невизначений час через пандемію.

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