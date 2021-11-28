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Всемирная медицинская ассоциация заявила, что ревакцинация от COVID будет ежегодной

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Воскресенье 28 ноября 2021 06:20
Всемирная медицинская ассоциация заявила, что ревакцинация от COVID будет ежегодной Фото: в ВМА считают, что ревакцинация от коронавируса будет ежегодной (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что ревакцинация от коронавируса должна стать ежегодной практикой для всех стран. Она повышает иммунную защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Funke.

Монтгомери высказался за то, чтобы прививочные сертификаты имели срок действия, который истекал бы в определенный момент, если гражданин не проходит своевременно ревакцинацию.

Первые прививки от коронавируса были сделаны в Германии в декабре прошлого года. Граждане, получившие их, до сих пор имеют действующие сертификаты.

"Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год", - сказал он.

Тем временем в ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма COVID-19.

Напомним, ранее ВОЗ предостерегала страны от поспешного введения ограничений на поездки из-за нового варианта коронавируса.

Отметим, в Великобритании заявили, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает "серьезную международную озабоченность".

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