ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, - Ахметов

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 18:27
Автор: Александр Мороз

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил болельщиков команды с 86-летиям и пожелал скорейшей победы и возвращения в мирный украинский Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SCM.

"Я всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, чтобы "Шахтер" вернулся в мирный украинский Донецк, и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили все вместе на нашей "Донбасс Арене", - говорится в поздравлении Ахметова.

Он также поблагодарил всех сотрудников клуба за помощь украинцам во время войны.

Как известно, клуб открыли центр для переселенцев на "Арене Львов", команда проводит благотворительные матчи по всей Европе, собирая средства для поддержки украинцев и рассказывая всему миру правду о страшной войне в Украине.

"В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины", - заявил Ахметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Шахтер
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины