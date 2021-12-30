Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом. До 3-4 января он останется дома на самоизоляции, а затем вернется в свой офис в Фанаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald .

По данным издания, патриарха выписали из Центральной больницы Константинополя днем 30 декабря. Находясь в клинике Варфоломей работал над документами и письмами, которые ему привозили из офиса.

После выписки Варфоломей проведет несколько дней дома на самоизоляции. Ожидается, что карантин продлится до 3 или 4 января следующего года. После этого патриарх вернется в свой офис в Фанаре.