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Вселенский патриарх поблагодарил Порошенко за усилия для получения Томоса

Киев , Вторник 15 декабря 2020 16:15
Вселенский патриарх поблагодарил Порошенко за усилия для получения Томоса
Фото: Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

15 декабря, в годовщину Объединительного собора, на котором было провозглашено создание объединенной Православной церкви Украины, состоялся разговор пятого разговор Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление Украинской церкви Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии (независимости) и все усилия по ее поддержке, в частности признание другими автокефальными Церквами-сестрами.

Вселенский патриарх в свою очередь поблагодарил пятого президента Украины за его личную деятельность ради получения Томоса, пригласил Петра Порошенко на встречу и передал благословение и слова поддержки украинскому народу.

Напомним, 15 декабря 2018 года было создано Православную церковь Украины. Именно в этот день состоялся Объединительный собор украинских церквей, где был принят устав ПЦУ и избран ее предстоятель.

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