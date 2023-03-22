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Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну РФ проти України

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (britannica.com)
Автор: Валерія Поліщук

Православна церква Росії розділяє відповідальність за війну в Україні.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії і розділили відповідальність за скоєні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - заявив він.

При цьому патріарх наголосив, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння Московському патріархату.

"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку", - сказав Варфоломій.

Нагадаємо, патріарх Кирило вимагає від священнослужителів "мобілізувати" російських парафіян. Вони мають збирати гроші, речі та продукти для окупантів, що воюють в Україні.

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