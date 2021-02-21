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"Все, кто захочет - вакцинируются": Минздрав вновь заверил в доступности COVID-вакцины

Новина українською → Чернигов, Воскресенье 21 февраля 2021 18:22
"Все, кто захочет - вакцинируются": Минздрав вновь заверил в доступности COVID-вакцины Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Вакцинироваться бесплатно в Украине смогут все желающие. Но из-за ограниченного доступа к вакцинам это нельзя будет сделать всем одновременно, поэтому разработана дорожная карта вакцинации.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что государство предусмотрело возможность бесплатных прививок от коронавируса для всего взрослого населения Украины.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Также замминистра здравоохранения допустил, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второго полугодия 2021 года.

Сегодня сообщалось, что глава Минздрава Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуна. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

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