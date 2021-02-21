"Все, кто захочет - вакцинируются": Минздрав вновь заверил в доступности COVID-вакцины

Вакцинироваться бесплатно в Украине смогут все желающие. Но из-за ограниченного доступа к вакцинам это нельзя будет сделать всем одновременно, поэтому разработана дорожная карта вакцинации.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что государство предусмотрело возможность бесплатных прививок от коронавируса для всего взрослого населения Украины.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Также замминистра здравоохранения допустил, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второго полугодия 2021 года.