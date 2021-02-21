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"Всі, хто захоче - вакцинуються": МОЗ знову запевнив у доступності COVID-вакцини

Новость на русском → Чернігів, Неділя 21 лютого 2021 18:22
"Всі, хто захоче - вакцинуються": МОЗ знову запевнив у доступності COVID-вакцини Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Вакцинуватися безкоштовно в Україні зможуть усі бажаючі. Але через обмежений доступу до вакцин це можна буде зробити всім одночасно, тому розроблена дорожня карта вакцинації.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що держава передбачила можливість безкоштовних щеплень від коронавірусу для всього дорослого населення України.

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безоплатною та добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, - вакцинується", - сказав Ляшко.

Також заступник міністра охорони здоров'я допустив, що можливість платної вакцинації від коронавірусу з'явиться не раніше другого півріччя 2021 року.

Сьогодні повідомлялося, що глава МОЗ України Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca із заводу-виробника в індійському місті Пуна. Зараз вакцина транспортується в Мумбаї.

Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.

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