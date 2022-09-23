Все, чим може допомогти Північна Корея Росії – це корейцями, - ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, КНДР може допомогти Росії своїми жителями як дармова робоча сила.

"Північна Корея може допомогти насамперед корейцями. Але не у військовому контексті, а як робоча сила. Щодо прямої військової допомоги, яка б публічна риторика різними авторитарними режимами не поширювалася, вони також звертають увагу на санкційну політику", - заявив він.

Водночас країни ОДКБ не змогли надати підтримку РФ і командувати на український фронт свої армії. Ті кадрові військові інших національностей, яких ловлять Збройні сили України на території нашої країни, служать у ЗС Росії.

"Поки що говорити про системну співпрацю Таджикистану або Киргизстану в кадрових питаннях з Росією ми не можемо. Але пошуки тривають, я думаю, географія може розширюватися", - додав Юсов.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси.

Чому Росія просить допомоги в Ірану та КНДР, в інтерв'ю РБК-Україна пояснив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася у забезпеченні ресурсами, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.