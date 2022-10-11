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Спас десятки жизней. Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger

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Вторник 11 октября 2022 22:06
Спас десятки жизней. Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger Иллюстративное фото: украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, бойцу зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить вражеские ракеты на Черниговском направлении.

"Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней, я благодарю за это", - рассказал президент.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты во время массированного обстрела территории Украины выпустили 84 крылатых ракеты. Из них 43 были уничтожены нашими защитниками.

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