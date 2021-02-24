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Вряд ли легко пройдет: Разумков ожидает, что рассмотрение закона о НАБУ затянется

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 17:52
Вряд ли легко пройдет: Разумков ожидает, что рассмотрение закона о НАБУ затянется Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Законопроект №5070 об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) будет рассматриваться долго в Верховной раде. И пока даже не находится в комитете.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что противники и сторонники законопроекта могут затягивать процесс рассмотрения документа с помощью поправок.

"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента. Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - сказал Разумков.

Напомним, поддержанный правительством проект закона о НАБУ был зарегистрирован в парламенте под номером 5070. Документ передали на рассмотрение руководству Рады 15 февраля.

Законопроект предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро. Согласно документу, пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель главы НАБУ.

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