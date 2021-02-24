Вряд ли легко пройдет: Разумков ожидает, что рассмотрение закона о НАБУ затянется

Законопроект №5070 об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) будет рассматриваться долго в Верховной раде. И пока даже не находится в комитете.

Он отметил, что противники и сторонники законопроекта могут затягивать процесс рассмотрения документа с помощью поправок.

"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента. Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - сказал Разумков.