"Врут все время": Путин ответил на обвинения в газовом кризисе в Европе

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на обвинения в газовом кризисе в Европе. По его словам, "Газпром" только увеличил свои поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции .

На вопрос о том, правда ли, что есть вина "Газпрома", он ответил: "Опять попытка все с ног на голову поставить! Почему Запад не понимает… Да потому что врут все время!"

По его словам, "Газпром" только увеличил свои поставки. США перевели мощности на премиальные рынки - в Латинскую Америку.

"Официальные власти кошмарят свои нефтедобывающие компании, возник дефицит", - заявил он.