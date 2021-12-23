"Врут все время": Путин ответил на обвинения в газовом кризисе в Европе

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на обвинения в газовом кризисе в Европе. По его словам, "Газпром" только увеличил свои поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.
На вопрос о том, правда ли, что есть вина "Газпрома", он ответил: "Опять попытка все с ног на голову поставить! Почему Запад не понимает… Да потому что врут все время!"
По его словам, "Газпром" только увеличил свои поставки. США перевели мощности на премиальные рынки - в Латинскую Америку.
"Официальные власти кошмарят свои нефтедобывающие компании, возник дефицит", - заявил он.
Напомним, цена на газ в Европе вчера превысила отметку 2100 долларов за тысячу кубометров.
Отметим, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью РБК-Украина заявил, что запуск российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" не поможет решить газовый вопрос.