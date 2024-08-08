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Вручатимуть повістки: в Івано-Франківській області створять групу, яку навчатиме ТЦК та поліція

Україна, Четвер 08 серпня 2024 11:53
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Вручатимуть повістки: в Івано-Франківській області створять групу, яку навчатиме ТЦК та поліція Фото: вручення повісток в Івано-Франківській обасті (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Калуській громаді Івано-Франківської області сформують групу людей, які вручатимуть повістки. Наразі відомо про 27 осіб, які навчатимуться необхідному у районній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника громади Андрія Найду у Facebook.

У повідомленні зазначають, що групу для оповіщення військовозобов'язаних сформують з представників, які не підлягають призову на військову службу. Відповідне рішення прийняте за розпорядженням голови Калуської районної військової адміністрації Жанни Табанець.

Зазначається, що роботу груп буде координуватися головою РВА, працівниками ТЦК та поліції.

"Наразі є 27 людей. Вони проходитимуть відповідні навчання у районній військовій адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи прикордонника. Детальніше про головні правила закону в окремому матеріалі РБК-Україна

Нагадаємо, нещодавно член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський вчергове наголосив, що в Україні не планується вручення повісток в електронному форматі.

Також ми розповідали й про те, чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку.

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