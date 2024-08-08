Вручатимуть повістки: в Івано-Франківській області створять групу, яку навчатиме ТЦК та поліція

У Калуській громаді Івано-Франківської області сформують групу людей, які вручатимуть повістки. Наразі відомо про 27 осіб, які навчатимуться необхідному у районній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника громади Андрія Найду у Facebook .

У повідомленні зазначають, що групу для оповіщення військовозобов'язаних сформують з представників, які не підлягають призову на військову службу. Відповідне рішення прийняте за розпорядженням голови Калуської районної військової адміністрації Жанни Табанець.

Зазначається, що роботу груп буде координуватися головою РВА, працівниками ТЦК та поліції.

"Наразі є 27 людей. Вони проходитимуть відповідні навчання у районній військовій адміністрації", - йдеться в повідомленні.