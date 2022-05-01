Во время занятий в фитнес-клубе рассказывал о "братском народе". В Житомире задержан коллаборант

В Житомире разоблачили еще одного коллаборанта. На занятиях в фитнес-клубе мужчина убеждал, что "российский братский народ пришел с миром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Житомирской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры местному жителю уведомлено о подозрении в публичном возражении вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На занятиях в фитнес-клубе подозреваемый публично оправдывал действия России, пытаясь убедить присутствующих в том, что россияне - "братский народ, пришедший с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную к РФ, при которой украинцам будет лучше".

В настоящее время идет досудебное расследование.