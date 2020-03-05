Время выбирать школу. Почему AISU?

Весна – лучшее время, чтобы принять решение о том, в какую школу пойдет ребенок. Есть время ознакомиться с предложениями учебных заведений и выбрать лучшее. Свои двери перед будущими учениками открывает и Американская международная школа AISU.

Чем обычно руководствуются родители, выбирая школу? Есть несколько основных критериев: небольшое количество детей, проектное обучение, где теория подкрепляется практикой, использование современных мультимедийных технологий, индивидуальный подход, развитие навыков и компетенций и иностранные языки.

А чем руководствуются дети? Будем откровенными: их мало волнует то, на что обращают внимание их папы и мамы. Но они точно оценят светлое и просторное помещение школы, дружественную атмосферу, где можно не бояться проявлять свою индивидуальность и развиваться.

Под все эти критерии идеально подходит AISU. Школа позиционируется как пространство, где учится поколение будущего. Помогают им в этом преподаватели, которыми в школе особенно гордятся. Среди них 5 носителей языков, кандидаты наук, аккредитованные преподаватели IB системы, лучшие специалисты Украины.

Учителя AISU не только блестяще разбираются в своих предметах, но и умеют найти подход к каждому ребенку. Понятия "аудиалы, визуалы, кинестетики" для них не пустой звук, поэтому каждый школьник может быть уверен: до него донесут информацию максимально удобным и доступным для него способом. Здесь учитель – это не строгий ментор, а друг и терпеливый наставник.

Уроки в AISU – это не зубрежка или заучивание ненужного теоретического материала: все уроки проходят максимально приближенно к жизни. Никто не ставит целью сделать из всех детей гениев в какой-то области – часто вопреки воле самого ребенка. Просто среда, которая создана в школе, максимально благоприятна для того, чтобы каждый ребенок достиг лучших результатов и стал успешным.

Обучение в AISU строится на пяти китах: ответственность, работа в команде, мотивация, самостоятельность и креативность. По мнению преподавателей школы, именно эти навыки понадобятся юному человеку, чтобы быть успешным и счастливым во взрослой жизни.

AISU – это сертифицированная билингвальная школа, поэтому здесь гармонично сочетаются не только системы обучения – украинская и международная, но и два языка. Благодаря такому обучению дети очень скоро начинают одинаково свободно владеть и украинским, и английским.

AISU – это не совсем обычная школа, куда приходят в 6 и выпускаются в 18. Сюда принимают детей с 3 лет, а учиться они могут до третьего курса университета, причем американского. Ехать в США для этого не нужно: школа подписала контракты с Chapman University и Georgia Institute of Technology. После этого ребенок может поступить на третий курс университета в Америке. Сам диплом школы признается в 90 странах мира и дает право поступления в лучшие мировые вузы без дополнительных экзаменов.

Если родители оценят систему обучения, преподавательский состав и ценности школы, то детям наверняка понравится инфраструктура AISU. Здесь есть бассейн, интерактивные панели последнего поколения, вкусная кухня.

Для того, чтобы воочию убедиться в преимуществах AISU, есть смысл прийти туда в так называемый "Пробный день". Ребенок погрузится в атмосферу обучения и сможет прочувствовать ее, а родители – принять взвешенное решение. Кстати, тянуть с этим не стоит: при подаче документов до 1 апреля – скидка на обучение составляет 40%.

Больше информации – на сайте школы https://aisu.school

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