Время введения уже наступило. 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на брифинге.
Тем, кто еще не получил второй прививки, он напомнил о необходимости получения полного курса вакцинации.
"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою 2 вторую дозу несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.
Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч.