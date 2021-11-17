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Время введения уже наступило. 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки

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Киев, Среда 17 ноября 2021 10:37
Время введения уже наступило. 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на брифинге.

Тем, кто еще не получил второй прививки, он напомнил о необходимости получения полного курса вакцинации.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою 2 вторую дозу несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч.

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