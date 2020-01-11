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Во время военных учений России в Казахстане упал обломок ракеты

Новости » Общество     11.01.2020 - 12:56
Во время военных учений России в Казахстане упал обломок ракеты
Фото (Vesti.kg)

В Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет

В ходе военных учений Минобороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана.

Сообщается, что на месте падения в Байганинском районе жертв и разрушений нет, ситуация не представляет опасности. Пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники Министерства внутренних дел страны.

Издание Vesti.kg уточняет, что инцидент произошел 9 января недалеко от сел Ногайты и Ебейти. Как рассказали очевидцы, были слышны два громких удара, похожих на взрыв, с промежутком в 30 секунд. С неба при этом упал «предмет, похожий на горящий обломок ракеты, который после падения на снег погас», писало издание со ссылкой на слова очевидцев. Глава Байганинского района Кайрат Утаров подтвердил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в Хабаровском крае разбился современный истребитель Су-57. Авиакатастрофа произошла в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Основные версии крушения истребителя Су-57 (Т-50) в Хабаровском крае - неисправность и ошибка пилотирования.

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