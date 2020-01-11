Під час військових навчань Росії в Казахстані впав уламок ракети

Фото (Vesti.kg)

В Актюбінській області Казахстану було зафіксовано падіння уламків однієї з ракет

В ході військових навчань Міноборони Росії в Актюбінської області Казахстану було зафіксовано падіння уламків однієї з ракет за межі встановлених місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Казахстану.

Повідомляється, що на місці падіння в Байганінском районі жертв і руйнувань немає, ситуація не становить небезпеки. Пуск ракет з використанням об'єктів на території Казахстану проводився згідно з річним планом і графіком проведення навчань. Місце падіння уламків оточено, працюють співробітники Міністерства внутрішніх справ країни.

Видання Vesti.kg уточнює, що інцидент стався 9 січня недалеко від сіл Ногайти і Єбейти. Як розповіли очевидці, були чутні два гучних удару, схожих на вибух, з проміжком в 30 секунд. З неба при цьому впав «предмет, схожий на палаючий уламок ракети, який після падіння на сніг погас», писало видання з посиланням на слова очевидців. Глава Байганінского району Кайрат Утар підтвердив, що жертв і постраждалих в результаті події немає.

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