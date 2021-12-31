Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году

Уходящий 2021-й год не принес избавления от главной мировой проблемы последних лет – пандемии коронавируса. Более того, он стал годом глобальных экономических потрясений, а под конец ознаменовался еще и ожиданием войны. Причем войны против Украины. Мировые лидеры заговорили на языке ультиматумов, а крупнейшие СМИ публикуют географические карты возможного нападения России. Что может ждать Украину в новом, 2022-м году – в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В эти дни обычно принято подводить итоги года, суммировать провалы и достижения, делать глубокие выводы и обещать самому себе с понедельника жить иначе. Но 31-е декабря 2021 года почему-то не вызывает абсолютно никакого желания осуществить этот привычный ритуал. А виной тому – пугающая неизвестность, открывающаяся перед Украиной и всем миром.

Минувшей ночью, рассказывая о результатах очередных переговоров президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина, помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков сказал: "Байден подчеркивал несколько раз во время разговора, что ядерную войну нельзя начинать".

Одной из главных тем этих переговоров, судя по заявлениям Вашингтона и Москвы, была ситуация вокруг границ Украины. Байден пригрозил Путину экономическими последствиями в случае новой агрессии, Путин угрожал разрывом отношений. Но про ядерную войну, пусть и в пересказе помощника российского президента, - это было свежо и интересно.

Геополитические ультиматумы, неприкрытые угрозы, перемещение войск и общий уровень риторики последних месяцев уходящего года вполне достойны первой половины кровавого ХХ века. И это только часть общей картины.

На таких ознаменовавших 2021-й "мелочах", как энергетический кризис в Европе, безумие с ценами на сырье на мировых рынках, раскручивающаяся инфляция и перспективы продовольственного кризиса подробно останавливаться не будем.

Как бы это не звучало, но кажется, что эти потрясения - цена борьбы с COVID-19.

Экономически развитые демократические общества, желая спасти своих граждан от вируса, еще в 2020 году пошли по пути пресечения контактов, вводя все новые и новые карантинные ограничения. Одновременно, спасая от приносимой локдаунами бедности, они начали печатать и раздавать деньги.

Авторитарные же страны боролись с пандемией собственными методами, сообразно с отношением к человеческой жизни – где-то используя жесточайшую вертикаль командно-административной системы, где-то спустив на тормозах статистику и закрыв глаза на смертность, объявляя "президентские выходные" или попросту запретив упоминать слово "коронавирус".

Демократические и авторитарные общества крупнейших стран мира объединяет одно – они все увидели в пандемии возможность. Первые – возможность ускорить "цифровой" и "зеленый" переходы, пусть и дорогой ценой. Вторые – силой переделить мир, пока демократы слабы и занимаются малопонятными автократам практиками.

Очевидно, что для Украины самым насущным вопросом являются геополитические амбиции РФ, которая весь 2021 год занималась военными маневрами у своих западных границ.

Многие забыли, что первая волна концентрации российских войск, которая расценивалась в качестве подготовки к масштабному вторжению в Украину, случилась еще весной 2021-го. Она стала весомым аргументом для организации встречи Байдена и Путина в июне.

Но именно сейчас, после очередных перемещений войск и техники к границам Украины, организованного завоза мигрантов к границам ЕС, энергокризиса с заоблачной ценой на газ в Европе, Путин выдвинул страдающему Западу ультиматум в виде проекта так называемых "гарантий безопасности".

То, что такие действия выглядят откровенной спекуляцией фактически на стихийном бедствии, Москву совершенно не смущает. Это та самая возможность, во-первых, вернуться за стол самых влиятельных людей мира, во-вторых – поиграть в любимые игрушки с разделом сфер влияния на карте.

Если коротко, Кремль желает гарантий непринятия в НАТО и невооружения современными системами Украины, а также отвода войск Альянса из стран бывшего Варшавского договора и бывших советских республик. И требует немедленного их получения в некой юридической форме.

Во второй части требований, которая касается отвода войск, явно читается обеспечение переговорной позиции для шага назад. Русских, в первую очередь, интересует именно Украина.

Более того, их интересует сохранение самой возможности установления контроля над Украиной военным путем. Сказки про подлетное время ракет от Харькова, якобы пугающее Кремль, можно легко проверить, вооружившись картой, циркулем и посчитав расстояние от Москвы до границы Балтийских стран. Не слишком существенная разница.

Начало наступающего года, со всей очевидностью, будет посвящено переговорам Запада и России на эту тему. Сопровождаемых очередными порциями материалов самых уважаемых мировых СМИ на тему, будет ли российская армия бомбить Украину с воздуха, или решится на наземную операцию.

Почему сохранение возможности военного захвата Украины в обозримой перспективе критически важно для России?

Потому что сравнительно мирное установление политического контроля над Киевом все менее вероятно. Причина тому – смена поколений. Заканчивается 8 год войны. Дети, которым на момент начала российской агрессии было 8-9 лет, пойдут на избирательные участки на следующих парламентских и президентских выборах.

Они не жили при активной пророссийской повестке в сознательном возрасте. Они знают, что идет война. Они знают, кто ее начал и почему. Более того, это уже совсем другие, цифровые люди, с другим поведением, привычками и взглядами. И дело не в том, что это новые поколения яростных украинских националистов, совсем нет. Они просто другие, люди из другой страны и другого мира. Не подходящие под заявленную лично Путиным концепцию про "один народ".

Собственно говоря, 2022-й и последующие несколько лет – это последний шанс для Москвы вернуть Украину под свой контроль политическим путем. Например, через организацию внутриполитического кризиса и поддержку договороспособных претендентов на высшую власть, которые могли бы прельститься российскими деньгами.

Ведь в дальнейшем процесс построения полностью независимой от РФ страны станет совершенно необратимым в силу возрастных причин, и останется только один, военный путь. О сохранности которого так печется Москва в эти дни. Скорее всего, новая масштабная агрессия России может произойти либо в случае создания подходящих условий внутри Украины для какой-нибудь "гуманитарной операции", либо, когда политические методы будут исчерпаны.

Самое интересное, что предстоящие пару лет – последний шанс и для целого набора украинских политических сил в спектре от "ЕС" Петра Порошенко до самого пророссийского крыла "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Дальше они попадут в ту же ловушку – для новых поколений они совершенно неактуальны.

Достаточно бегло просмотреть крупнейшие политические ток-шоу, чтобы понять, какую аудиторию окучивают старые украинские партии – это возрастная группа старше 39 лет. Далеко не факт, что этой аудитории, в условиях активного дробления оппозиционных проектов, хватит для хорошего результата уже на следующих парламентских выборах.

Потому в следующем году, к большому сожалению, интересы России и старых украинских партий будут ситуативно совпадать. Им нужна будет политическая и экономическая нестабильность. В идеале – массовые выступления. Первая и главная тема для раскачки – экономика в целом и энергетика в частности.

Энергетический кризис, который может серьезно ударить по Украине в первые месяцы следующего года, это только начало. За ним придут высокие цены в магазинах, в том числе, на продукты питания. Но глупо думать, что это происходит и будет происходить только в Украине. Это переживает весь цивилизованный мир. Такой будет цена "коронакризиса", и Украина никуда не денется.

Но если кто-то считает, что можно договориться с русскими и взять дешевые энергоносители в обмен на некие политические уступки, это большая ошибка. Дешевых энергоносителей не будет никогда. Даже правительству Виктора Януковича и Николая Азарова, которых сложно уличить в антироссийских настроениях, даже в обмен на флот в Крыму, Москва поставляла газ ничуть не дешевле, чем в Европу. Там любят деньги.

"Русские нас начали сушить экономически давным-давно. И будут продолжать это делать", - сказал как-то автору в частной беседе один из топовых чиновников позапрошлой власти.

Экономические вызовы и попытки внутриполитической дестабилизации – это еще не все проблемы, ожидающие Украину в следующем году. Уже анонсированные переговоры НАТО, ОБСЕ и России о так называемых "гарантиях безопасности" потенциально могут принести Украине не самые обнадеживающие новости.

Более того, все еще не исключена возможность коллективных попыток склонить Киев к выполнению Минских соглашений по сценарию России. Что также является хорошим для Кремля способом погрузить Украину в тяжелейший политический кризис. Кстати сказать, на перспективу аргумент про подрастающие поколения работает в обе стороны.

Нахождения ответов на все эти сложнейшие вопросы – это работа и обязанность руководства страны и политиков. Но в предстоящем году этого будет совершенно недостаточно. Скорее всего, 2022-й станет очередным серьезным испытанием для всего общества. Это в прежнее время от отечественных проблем можно было уехать в Польшу. Сейчас в Польше проблемы примерно такие же.

Склонность жить мифами и магическими конструкциями, культивируемыми разными политическими силами, в такие времена должна быть наконец искоренена. Кризис будет продолжаться, и никто в мире не пожелает нести неприемлемые потери ради Украины.

Все общество должно понять и осознать себя, с одной стороны, частью глобального мира. Процессы и решения в столицах сильнейших держав важны для самой повседневной жизни. Ими следует интересоваться, чтобы, как минимум, не сильно удивляться ценам в магазине.

С другой стороны, следует понимать и то, что основополагающие идеи этого глобального мира трещат по швам. Яркий пример – громогласно порицаемый ООН "вакцинный национализм", который в этой организации считают одним из главный препятствий в борьбе с коронавирусом. А что произойдет, когда всерьез встанут вопросы обеспечения газом и электроэнергией? Или появится угроза реального применения положений Вашингтонского договора, согласно которому нападение на одну из стран НАТО считается нападением на весь Альянс?

Украина тоже должна увидеть, что нынешний кризис – это возможность. Возможность достроить действительно независимую страну, обрести неожиданных союзников, изменить собственные подходы, избавиться от ложных надежд и иллюзий.

Сохраняя спокойствие и мысля рационально, есть хорошие шансы удержаться на плаву. Чего, наверное, и стоит пожелать всем нам в новом, 2022-м году.