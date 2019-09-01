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Во время торжественных линеек школы охраняют полиция и СБУ

Новости » Общество    01.09.2019 - 18:14
Во время торжественных линеек школы охраняют полиция и СБУ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - пояснила Гитлянская.

Напомним, 1 сентября 2019 года выпадает на воскресенье, в некоторых школах все равно проведут линейку в этот выходной день. Это решает администрация учебного заведения. Добавим, что в новых правилах учебного года 2019-2020 есть пункт о безопасности. В частности, ученики начальной школы обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и обратно.

Добавим, ранее парламент утвердил состав Кабинета министров. Так, должность министра образования и науки Украины заняла Анна Новосад. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

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