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Під час урочистих лінійок школи охороняють поліція і СБУ

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 18:14
Під час урочистих лінійок школи охороняють поліція і СБУ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні

Служба безпеки України і Національна поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок у школах 1 і 2 вересня. Про це заявила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні.

"Сьогодні і завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Для забезпечення безпеки в ці дні ми, як зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення - вперше правоохоронці обох служб працюють спільно", - пояснила Гітлянську.

Нагадаємо, 1 вересня 2019 року випадає на неділю, в деяких школах все одно проведуть лінійку в цей вихідний день. Це вирішує адміністрація навчального закладу. Додамо, що в нових правилах навчального року 2019-2020 є пункт про безпеку. Зокрема, учні початкової школи повинні носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і назад.

Додамо, раніше парламент затвердив склад Кабінету міністрів. Так, посаду міністра освіти і науки України посіла Анна Новосад. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 року очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

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