Во время стрельбы в Николаеве ранены двое людей

В Николаеве произошла стрельба, в результате которой ранены двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Отмечается, что стрельба произошла на улице Театральная возле спорткомплекса, в Ингульском районе Николаева, с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое парней, с другой - четверо.

Со временем разговор перерос в ссору, а впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице, а также удары по голове.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре отыскали полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали произошедшее по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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