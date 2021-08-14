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За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили тюремные сроки, - НАБУ

Автор: Инна Собора

За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили наказание в виде лишения свободы. В отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных со взяточничеством.

Среди осужденных 4 судьи, 4 руководителя предприятия, 2 руководителя органов местного самоуправления, 2 должностных лица прокуратуры.

Помимо лишения свободы, ВАКС конфисковал все принадлежащее имущество судей Малиновского райсуда Одессы и хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация в доход государства в размере 250 тысяч гривен.

Также конфисковали автомобиль эксдиректора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн.

Всего за время работы НАБУ, более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлено в суд.

Сейчас по топкорупции уже принято 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.

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