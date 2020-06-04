Во время протестов в США произошло почти 280 нападений на журналистов

Во время протестов в Соединенных Штатах произошло 279 нападений на журналистов. При этом отмечается, что в 45 случаях журналисты были арестованы.

Об этом свидетельствуют данные портала U.S. Press Freedom Tracker.

По его данным, в период с 26 мая по 3 июня зарегистрировано не менее 279 инцидентов. В 45 случаях журналистов арестовывали, в 40 случаях повреждены оборудование или студии.

Также было зафиксировано 180 нападений, из которых 149 - со стороны сотрудников правоохранительных органов. По данным издания, подтверждено 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полиции, 23 случая нападения со слезоточивым газом, 69 - с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств.

Отметим, что массовые беспорядки в США начались 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается.

Напомним, за время беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.

Кроме того, в результате протестов в Миннеаполисе один человек был застрелен, подозреваемого задержали.